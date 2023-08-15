الهلال ينجز التعاقد مع ياسين بونو براتب ضخم

وكالات / سما /

كشف تقرير صحفي اليوم، عن تفاصيل تعاقد نادي الهلال السعودي، مع المغربي ياسين بونو، حارس مرمى إشبيلية الإسباني، من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما نشرته جريدة “الرياضية” السعودية، فإن نادي الهلال، اتفق مع الدولي المغربي ياسين بونو على عقد لمدة 4 سنوات مقابل 10 ملايين يورو سنويا بخلاف المميزات المالية الأخرى.

وأشارت الجريدة، إلى أن نادي الهلال سيدفع 15 مليون يورو من أجل التعاقد مع ياسين بونو قادما من إشبيلية في الصيف الجاري.

وسيكون ياسين بونو، اللاعب السادس الذي يضمه نادي الهلال السعودي، في الصيف الجاري، بعد البرازيليين مالكوم ونيمار والبرتغالي روبن نيفيز والصربي سيرجي سافيتش والسنغالي خاليدو كوليبالي.

وكان نادي الهلال السعودي، أعلن أمس تعاقده مع البرازيلي نيمار دا سيلفا بعقد لمدة موسمين.

يذكر أن، نادي الهلال، سيواجه نظيره الفيحاء، السبت المقبل في الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي.

وبدأ نادي الهلال مشواره أول أمس في بطولة الدوري السعودي، بالانتصار على أبها بثلاثية مقابل هدف سجلها البرازيلي مالكوم.