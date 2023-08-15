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خطة ريال مدريد للتعامل من إصابة كورتوا وميليتاو

الأربعاء 16 أغسطس 2023 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خطة ريال مدريد للتعامل من إصابة كورتوا وميليتاو



وكالات / سما /

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية النقاب عن خطة نادي ريال مدريد للتعامل مع إصابة الثنائي تيبو كورتوا وإدير ميليتاو بالرباط الصليبي، في الفترة المقبلة، بعدما ضربت الإصابة كليهما في اليومين الماضيين.

وأوضحت الصحيفة المقربة من أسوار مدريد أن النادي الملكي يرى أن كلاً من كورتوا وميليتاو لن يتمكن من العودة في أي مباراة من الموسم الجاري، لذلك سيعمل الميرينجي على تعافيهما بشكل تام من أجل الموسم القادم، 2024 – 2025.

ويريد وصيف الدوري الإسباني في الموسم الماضي سير البرنامج العلاجي لتعافي ميليتاو وكورتوا دون مجازفة أو تسريع لعودة أي منهما، علماً بأن الثنائي قد يعمل على التعافي في الوقت المناسب للحاق بالبطولات الدولية التي ستكون في الصيف القادم.

ولم يخضع أي من اللاعبين حتى الآن للعملية الجراحية، ووفقاً لماركا فإن كورتوا سيخضع لمشرط الجراح أولاً، لتكون عمليته الجراحية في الركبة يوم الخميس القادم، على أن يلحق به قلب الدفاع البرازيلي بساعات من اليوم ذاته.

وبخصوص تقييم إصابة الثنائي، أفادت ماركا بأن إصابة الحارس البلجيكي تبدو أكثر تعقيداً من نظيرتها لدى ميليتاو، لكن التشابه بينهما أن الموسم يعتبر وصل لخط النهاية لكليهما في نظر النادي الملكي.

#كورتوا #ميليتاو #ريال مدريد

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