رام الله / سما /

أبرزت عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأربعاء، على صدر صفحاتها الأولى استشهاد فتى وشاب في مخيم عقبة جبر في أريحا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

شهيدان في مخيم عقبة جبر ومحكمة احتلالية تفرج عن المستوطن المشتبه به بقتل الشهيد قصي معطان

اشتية: استمرار الاحتلال في ارتكاب الجرائم يعود لمأمنه من العقاب

الرئيس يهنئ رئيسة الهند ورئيس وزرائها بعيد الاستقلال ورئيس كوريا الجنوبية بالعيد الوطني

سعد: إنشاء «حماس» شركات صورية لبيع "تصاريح عمل" إجراء غير أخلاقي

الاتحاد الأوروبي يقدم 22 مليون يورو لدفع المخصصات الاجتماعية للأسر الفلسطينية الفقيرة

وقفات دعم وإسناد للأسرى في محافظات الضفة و«الإداريون» في «عوفر» يواصلون خطواتهم النضالية

القاهرة: إشادة عربية بمخرجات القمة المصرية الفلسطينية الأردنية

المجلس الأعلى للجامعات المصرية يستثنى الطلبة الفلسطينيين من زيادة المقابل المادي لمعادلة الدرجات العلمية

تقرير: نتنياهو يعتزم تعليق التشريعات القضائية لمدة عام

وفاة طفلة بين يدي والدها المسعف إثر تعرضها لحادث دهس في دير البلح

ارتفاع على درجات الحرارة

"الأيام":

استشهاد فتى وشاب في مخيم عقبة جبر عقب اقتحام إسرائيلي واشتباكات مسلحة

الاحتلال يفرج عن المستوطن المشتبه به الرئيسي بقتل الشهيد معطان في برقة

سموتريتش يرصد 700 مليون شيكل لتعزيز الاستيطان بالضفة

تفتيش واعتقالات في محافظة جنين وهدم متنزه في بلدة قراوة بني حسان

نابلس: إصابات خلال التصدي لاقتحام الاحتلال والمستوطنين منطقة "مقام يوسف"

وحدة خاصة للاحتلال تختطف أسيراً محرراً قرب عرابة

لجنة الانتخابات: جاهزون في غزة فور قرار من الحكومة

"أوتشا": أعداد الضحايا الفلسطينيين وعمليات الهدم فاقت العام المنصرم

تقرير نتنياهو يعتزم تعليق التشريعات القضائية لمدة عام

ليبرمان: نتنياهو منع عملية عسكرية فورية ضد "حزب الله"

مسؤول عسكري إسرائيلي: الطائرة التي أسقطت في غزة كانت في مهام سرية

ضربات روسية مكثفة تستهدف مواقع صناعية عسكرية في أوكرانيا

العاهل الأردني: انتخابات برلمانية بمشاركة حزبية واسعة العام المقبل

اتهام ترامب بموجب قانون لـ"المافيات" لتدخله بالانتخابات الرئاسية في جورجيا

"القدس":

شهيدان في مخيم عقبة جبر

ليبرمان: نتنياهو منع تنفيذ عملية فورية ضد حزب الله

اطلاق سراح المتهم الرئيس بقتل الشهيد معطان

نتنياهو يعتزم تعليق التشريعات القضائية لمدة عام

بن غفير يقوم بجولة استفزازية في القدس

سموتريتش يرصد 700 مليون شيكل لتعزيز الاستيطان

إخفاق رئيس حكومة إسرائيل والتوتر مع الجيش

3 قتلى في ضربات روسية على مناطق بأوكرانيا