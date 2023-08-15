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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

الأربعاء 16 أغسطس 2023 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية



شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اعتقالات في أوساط المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت 3 شبان من حي الجابريات في مدينة جنين، هم: أكرم حمدان، عبيدة الصيدلي، قسام الفايد.

وانلعت مواجهات بين تلك القوات، وعشرات الشبان بعد اقتحامها لبلدة برقين ومثلث الشهداء.

واعتقل المحرر ليث القطيش من بلدة عتيل شمال شرق طولكرم، والشقيقين نادي، ومحمود حسن الحلو من بلعا شمال المحافظة.

واعتقل محمد البزار من سردا شمال رام الله.

واعتقل الشاب ليث شواهنة بعد اقتحام منزله في بلدة كفر ثلث شرق قلقيلية.

بينما اعتقل المحرر عاطف ثوابتة بعد اقتحام منزله في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وتم مداهمة عدة منازل بحثًا عن شبان آخرين.

فيما اعتقل الشاب محمد خليل حمدان بعد اقتحام منزله في بلدة عناتا، وأحمد وهبة، ومحمد ادكيدك من العيزرية، وعدي أبو السعد، وجميعهم من القدس المحتلة.

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