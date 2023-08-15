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الاحتلال يشن عدوانا على مخيم بلاطة ويفجر منزلا ومقر فتح

الأربعاء 16 أغسطس 2023 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن عدوانا على مخيم بلاطة ويفجر منزلا ومقر فتح



رام الله / سما /

أصيب العشرات من المواطنين، فجر الأربعاء، جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة الشرقية من نابلس.

واقتحمت قوات كبيرة تلك المنطقة لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف، وأداء صلوات تلمودية داخله.

واندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بينما تصدت مجموعات المقاومة المختلفة لتلك القوات واشتبكت معها بالذخيرة الحية والعبوات الناسفة المصنعة محلية.

وبحسب الهلال الأحمر، فإن 85 مواطنًا أصيبوا بالاختناق بالغاز بفعل استخدام قوات الاحتلال لقنابل الغاز المسيلة للدموع بشكل مكثف.

فيما أصيب شاب بجروح خطيرة بالصدر بفعل استهدافه من قبل جنود الاحتلال، بينما أصيب 10 بشظايا الرصاص الحي وتم معالجتهم ميدانيًا.

وخلال تلك العملية، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة القريب، وقامت بتفجير منزل المقاوم المطارد عبدالله أبو شلال للمرة الثانية في غضون أشهر، وقامت بتفجيره، كما فجرت شقة سكنية أخرى، بداخلها مقر لحركة "فتح" داخل المخيم.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه فجر مصنعًا ومعملًا للعبوات الناسفة.

وتزامن ذلك مع اعتقال شاب بعد إصابته عند مفرق بركة قرب حوارة بزعم محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار.

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