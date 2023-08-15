الطقس: ارتفاع على الحرارة اليوم وغداً

رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الاربعاء غائما جزئيا، حارًا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا لطيفا في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا الخميس يكون الجو شديد الحرارة ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.