  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: ارتفاع على الحرارة اليوم وغداً

الأربعاء 16 أغسطس 2023 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: ارتفاع على الحرارة اليوم وغداً



رام الله / سما /

 يكون الجو اليوم الاربعاء غائما جزئيا، حارًا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا لطيفا في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 غدا الخميس يكون الجو شديد الحرارة ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

الشيكل عند أدنى مستوى منذ 2019 و الدولار يحلق عاليا

داعية سعودي معروف يتحدث لقناة "إسرائيلية" عن شروط التطبيع (فيديو)

جنرال إسرائيلي: نحن محاصرون بحلقة خانقة أخطر من النووي

بعد تصريحات نجله ضد هاليفي.. نتنياهو يصدر بيانا مشتركا مع غالانت

شجار بسبب "سيلفي" مع ميسي وزوجته في مطعم بميامي (فيديو)

مصر: اسثناء الطلبة الفلسطينيين من زيادة المقابل المادي لمعادلة الدرجات العلمية

باحثان إسرائيليان: واشنطن تدفع "إسرائيل" لعزلة خطيرة.. وهذا هو المستفيد..

الأخبار الرئيسية

04103717358388602033877035530331

الاحتلال يشن عدوانا على مخيم بلاطة ويفجر منزلا ومقر فتح

photo_2023-08-15_20-24-51

إصابات إثر اقتحام الاحتلال للمنطقة الشرقية في نابلس (فيديو)

OGOkD

مسؤول أمني إسرائيلي يعلق على إطلاق الصواريخ من جنين

בצלאל-סמוטריץ

سموتريتش يرصد 700 مليون شيكل لتعزيز الاستيطان بالضفة

photo_2023-08-15_18-14-28

بعد تصريحات نجله ضد هاليفي.. نتنياهو يصدر بيانا مشتركا مع غالانت

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية