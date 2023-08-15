الاحتلال يقتحم المنطقة الشرقية في نابلس وسط اشتباكات مسلحة

اندلعت مساء اليوم الثلاثاء، اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي اقتحمت المنطقة الشرقية في نابلس بالضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية عن طريق حاجز بيت فوريك العسكري، ترافقها جرافتان، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف.

وذكر الشهود، أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال لقنابل الغاز السام المسيل للدموع، مؤكدا أن جرافة الاحتلال أغلقت شارع عمان بالسواتر الترابية.

وأفاد الهلال الأحمر في نابلس بأن قوات الاحتلال تمنع وصول سيارة إسعاف الهلال الأحمر من الوصول إلى حالة سقوط في إسكان الأطباء وتعترض تقدم السيارة.

وقالت سرايا القدس- كتيبة نابلس في بلاغ عسكري: بعون الله وقوته واثناء اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية لمدينة نابلس تمكن مجاهدوا سرايا القدس كتيبة نابلس من استهداف قوات الاحتلال وآلياته في شارع القدس في نابلس بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة.



وأضافت: "كما ونفذت الكتيبة مجموعات بلاطة استهداف لقوات الاحتلال محيط المعسكر بوابل من الصليات الكثيفة والمركزة، وفي ذات الوقت تمكنت الكتيبة مجموعات عسكر بالتصدي لقوات الاحتلال في شارع الحسبة ومحيط قبر يوسف .

وحيت حركة حماس، أبطال المقاومة الفلسطينة الذين تصدوا لاقتحام الاحتلال ا لمدينة نابلس وخاضوا اشتباكات مع قواته المتوغلة في رسالة استبسال وتأكيد على جاهزية شعبنا لمواجهة الاحتلال والتصدي لعدوانه

وقالت حماس على لسان ناطقها عبد اللطيف القانوع: "ان اجتياح الاحتلال الصهيوني للمدن والمخيمات لن يفت من عضد شعبنا أو يوقف مد المقاومة المتصاعد بل سيزيد شعبنا إصراراً على مواصلة ثورته المباركة.