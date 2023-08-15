مسؤول أمني إسرائيلي يعلق على إطلاق الصواريخ من جنين

القدس المحتلة/سما/

علق مسؤول أمني إسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، على محاولات استمرار إطلاق الصواريخ من جنين باتجاه مستوطنة شاكيد شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت قناة كان العبرية عن المسؤول الأمني قوله: " إسرائيل لن تسمح بوجود أي أسلحة أو صواريخ بعيدة المدى في شمال الضفة الغربية.

وأضاف:" "لن نسمح بتحويل الضفة إلى غزة ثانية، سوف نصل إلي كل من يحاول ذلك وسنوقفهم.

وأشارت القناة، إلى أنه بالرغم من محاولات استمرار إطلاق الصواريخ، إلا أنه لم يعمل الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين منذ عملية "بيت وحديقة" التي نفذت منذ أكثر من شهر ونصف.