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منع السباحة في بحر غزة حتى صباح الجمعة

الثلاثاء 15 أغسطس 2023 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
منع السباحة في بحر غزة حتى صباح الجمعة



غزة/سما/

حذرت دائرة الإنقاذ البحري التابعة لوزارة الحكم المحلي اليوم الثلاثاء من السباحة في بحر قطاع غزة حتى صباح الجمعة القادم.

وقالت دارة الإنقاذ البحري في تصريح مقتضب :" يمنع السباحة في بحر قطاع غزة بدءًا من يوم الأربعاء (16/8/2023) حتى صباح يوم الجمعة (18/8/2023)".

وذكرت أن منع السباحة يأتي نظرًا لارتفاع الأمواج في عرض البحر، ووجود تيارات مائية قوية.

ونشرت دائرة الإنقاذ البحري إحصائية أمس الاثنين لمجموع حالات الغرق في جميع ساحل قطاع غزة.

وذكرت أنه تم تسجيل 28 حالة غرق تم التعامل مع جميعها وإنقاذها.

#غزة

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