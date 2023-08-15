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"إسرائيل" تسجل تراجعا في التضخم

الثلاثاء 15 أغسطس 2023 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تسجل تراجعا في التضخم



القدس المحتلة/سما/

تراجع معدل التضخم في إسرائيل إلى 3.3% في تموز/ يوليو الماضي، على ما أظهرت المعطيات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، وذلك خلافا لتوقعات المتخصصين.

وفي حين انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في إسرائيل بنسبة 0.3%، اعتبر المختصون أن التراجع المسجل في معدل التضخم "غير عادي"، محذرين من أن يرتفع مجددا ليتجاوز عتبة الـ4% في آب/ أغسطس الجاري.

واستمرت أسعار إيجار الشقق السكنية في الارتفاع بالنسبة للمستأجرين الجدد في تموز/ يوليو الماضي لتبلغ نسبة الارتفاع 9%. بالنسبة للمستأجرين الذين جددوا عقد الإيجار، تم تسجيل زيادة قدرها 3.8%.

وانخفضت أسعار الشقق السكنية في الفترة بين أيار/ مايو وحزيران/ يونيو الماضيين، وفقا للمعطيات الرسمية، بنسبة 0.2%، مقارنة بالفترة بين نيسان/ أبريل وأيار/ مايو التي سجلت انخفاضا بنسبة 0.3%.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الشقق السكنية في الأشهر الـ12 الماضية، بنسبة 5.2%، الأمر الذي يشير إلى تباطؤ آخر في معدل ارتفاع أسعار المنازل الذي بلغ 7.6% الشهر الماضي.

وأبرز الزيادات المسجلة في الشهر الماضي، كانت في أسعار الخضروات والفواكه وذلك بنسبة 3.4%، وكذلك في أسعار الإسكان (0.7%) والمواصلات (0.7%) والترميمات (0.6%)، والسلغ الغذائية (0.4%).

في حين سُجلت الانخفاضات الملحوظة في تموز/ يوليو الماضي في قطاع الملابس والأحذية التي تراجعت بنسبة 4.8%، وقطاعات الأثاث والمعدات المنزلية والاتصالات بنسبة 1.2%.

#التضخم #اسرائيل

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