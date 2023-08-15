618 ألف دولار أرباح واصل للنصف الأول من العام 2023

روابي /سما/

أفصحت الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية (واصل) عن نتائج أعمالها وبياناتها المالية الموحدة للنصف الأول من العام 2023، حيث حققت الشركة أرباحاً صافية (عائدة لمساهمي واصل) بقيمة 618 ألف دولار مقارنة مع 440 ألف دولار لذات الفترة من العام الماضي بنمو قدره 40%.

كما سجلت حصة السهم من الأرباح ارتفاعاً بنسبة 12%، بواقع 12 سنتاً لكل سهم، وارتفع العائد على حقوق الملكية بنسبة 16%، كما سجلت الشركة ارتفاعاً في هامش صافي الربح ليصل 12% مقارنة مع 8% لذات الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 4%.

وبلغت القيمة الدفترية للسهم 1.12 دولار كما في نهاية النصف الأول من العام الحالي، علماً أن سهم الشركة تم تداوله على بورصة فلسطين خلال النصف الأول من العام الحالي بين قيم 1 و1.12 دولار.

وفي ضوء هذه النتائج، يستمر التحسن في أداء واصل والذي يعود إلى مدى تنوع الخدمات التي تقدمها الشركة في السوق الفلسطيني، إضافة إلى الإنجازات الكبيرة والمهمة التي أطلقتها خلال الفترة الماضية والتي انعكست بشكل إيجابي على الأرباح.

يشار إلى أن مجموعة واصل هي شركة مساهمة عامة ينبع ثقلها من قاعدة مستثمرين تضم قرابة 13 ألف مستثمر، وتمتد خدماتها لتصل لكافة مدن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس من خلال مقراتها المتعددة والمنتشرة في كافة أنحاء الوطن.