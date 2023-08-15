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هرتسوغ يجتمع سرًا بالطيارين وجنود الاحتياط

الثلاثاء 15 أغسطس 2023 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
هرتسوغ يجتمع سرًا بالطيارين وجنود الاحتياط



القدس المحتلة/سما/

كشف موقع واللا العبري، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ اجتمع سرًا في بداية الأسبوع مع مجموعة من الطيارين وجنود الاحتياط من جماعة "إخوان السلاح" الذين أعلنوا مؤخرًا انتهاء تطوعهم في الجيش الاسرائيلي.

وقال الموقع العبري: إن اجتماع هرتسوغ جاء على خلفية تحذير رئيس الأركان هرتسي هاليفي وقائد القوات الجوية تومر بار من أزمة الكفاءات في الجيش الإسرائيلي.

وحتى اعداد هذا الخبر لم يؤكد مكتب هرتسوغ هذا الخبر أو ينفيه، وكذلك جماعة "إخوان السلاح"، وعلى ما يبدو أنهم فضلوا أن يبقوا الأمر سراً.

#يتسحاق هرتسوغ

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