هرتسوغ يجتمع سرًا بالطيارين وجنود الاحتياط

القدس المحتلة/سما/

كشف موقع واللا العبري، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ اجتمع سرًا في بداية الأسبوع مع مجموعة من الطيارين وجنود الاحتياط من جماعة "إخوان السلاح" الذين أعلنوا مؤخرًا انتهاء تطوعهم في الجيش الاسرائيلي.

وقال الموقع العبري: إن اجتماع هرتسوغ جاء على خلفية تحذير رئيس الأركان هرتسي هاليفي وقائد القوات الجوية تومر بار من أزمة الكفاءات في الجيش الإسرائيلي.

وحتى اعداد هذا الخبر لم يؤكد مكتب هرتسوغ هذا الخبر أو ينفيه، وكذلك جماعة "إخوان السلاح"، وعلى ما يبدو أنهم فضلوا أن يبقوا الأمر سراً.