  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصر: اسثناء الطلبة الفلسطينيين من زيادة المقابل المادي لمعادلة الدرجات العلمية

الثلاثاء 15 أغسطس 2023 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: اسثناء الطلبة الفلسطينيين من زيادة المقابل المادي لمعادلة الدرجات العلمية



القاهرة/سما/

قرر المجلس الأعلى للجامعات المصرية استثناء الطلبة الفلسطينيين من قرار زيادة المقابل المادي لمعادلة الدرجات العلمية، وذلك في إطار الحرص على دعم المسيرة الأكاديمية الفلسطينية .
وأوضحت سفارة دولة فلسطين لدى مصر أنها تلقت مخاطبة رسمية من رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلبة الوافدين، تفيد بموافقة الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات على الطلب المقدّم من السفارة بإدراج الطلبة الفلسطينيين الحاصلين على الدرجات العلمية من دولة فلسطين، ضمن الفئات الواردة في البند الأول بقرار المجلس الأعلى للجامعات في جلسته بتاريخ 30/4/2023 الخاص بالمقابل المادي لإجراء معادلة الدرجات العلمية الأجنبية، والاستمرار بالسداد وفق المقابل المادي القديم.

وأعربت سفارة دولة فلسطين عن شكرها وتقديرها للمجلس الأعلى للجامعات، والإدارة المركزية للطلبة الوافدين، والهيئات الأكاديمية ذات الصلة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، التي تحرص على تقديم الدعم والتسهيلات لأبناء الشعب الفلسطيني، بما يسهم في دعم المسيرة الأكاديمية والعلمية الفلسطينية، واستجابتها المقّدرة لمراسلات وتواصل السفارة الدائم،  للتيسير على الطلبة الفلسطينيين الدارسين في مصر.

ـــــ

#مصر #المجلس الأعلى للجامعات المصرية

الأكثر قراءة اليوم

تمتلكه مصر والإمارات.. هنغبي يعلن عن قبول "شرط" سعودي هام مقابل التطبيع

نصر الله لقادة الاحتلال: ستعودون أيضا إلى العصر الحجري ولن يبقى شئ اسمه "إسرائيل"

الشيكل عند أدنى مستوى منذ 2019 و الدولار يحلق عاليا

داعية سعودي معروف يتحدث لقناة "إسرائيلية" عن شروط التطبيع (فيديو)

أسعار صرف العملات

حماس: الانتخابات حق طبيعي وواجب لكل أبناء شعبنا

باحثان إسرائيليان: واشنطن تدفع "إسرائيل" لعزلة خطيرة.. وهذا هو المستفيد..

الأخبار الرئيسية

إطلاق-صواريخ

جنرال إسرائيلي: نحن محاصرون بحلقة خانقة أخطر من النووي

2023-08-15_09-09-26_756126

جدل واسع في "إسرائيل" بسبب تغريدات نجل نتنياهو: هاجم هاليفي وغانتس

wewqeq (1)

داعية سعودي معروف يتحدث لقناة "إسرائيلية" عن شروط التطبيع (فيديو)

photo_2023-08-15_13-48-40

باحثان إسرائيليان: واشنطن تدفع "إسرائيل" لعزلة خطيرة.. وهذا هو المستفيد..

20230815024520

وزير إسرائيلي يصف تحذير هاليفي وبار بـ"التمرد"..يشكلون تهديدا بمستوى عصابات "الاتاوة"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية