الاحتلال يطلق الرصاص تجاه العمال ويحتجز 3 نساء ويقتحم قرى في جنين

جنين/سما/

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص تجاه عدد من العمال، واحتجزت 3 نساء بمحاذاة جدار الفصل العنصري المقام فوق أراضي قرية رمانة، واقتحمت عدة قرى وبلدات في محافظة جنين.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية ، أن قوات الاحتلال لاحقت العمال بمحاذاة جدار الفصل العنصري، وسط إطلاق الرصاص الحي، ما أدى الى إصابة عامل برضوض، واحتجزت 3 نساء لعدة ساعات.

وأوضحت أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات: رمانة، والسيلة الحارثية، واليامون، وكفيرت، والهاشمية الحفيرة، وشنت حملة تفتيش واسعة، ونصبت حواجز عسكرية متنقلة، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في هويات راكبيها، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط يعبد.