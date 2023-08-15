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اشتية: استمرار الاحتلال في ارتكاب الجرائم يعود لمأمنه من العقاب

الثلاثاء 15 أغسطس 2023 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: استمرار الاحتلال في ارتكاب الجرائم يعود لمأمنه من العقاب



رام الله/سما/

اعتبر رئيس الوزراء محمد اشتية، أن استمرار الاحتلال في ارتكاب الجرائم يعود إلى شعور الجناة بأنهم بمأمن من العقاب، مطالبا بتقديمهم للعدالة الدولية.

وقال اشتية في تصريح اليوم الثلاثاء، إن ماكينة الإرهاب الإسرائيلية لا تتوقف عن ارتكاب المزيد من الجرائم، في متوالية القتل والحرق والمحو التي يجاهر بها قادة المؤسستين العسكرية والسياسية في إسرائيل، والتي كان آخرها قتل الشاب محمد ربحي نجوم، والطفل قصي عمر سليمان الولجي، دون أدنى التفاتة للقوانين الدولية.

وتقدم رئيس الوزراء من ذوي الشهيدين نجوم، والولجي، بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عزوجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته.

#اشتية

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