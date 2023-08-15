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الاتحاد الأوروبي يقدم 22 مليون يورو لدفع مخصصات الشؤون

الثلاثاء 15 أغسطس 2023 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يقدم 22 مليون يورو لدفع مخصصات الشؤون



رام الله/سما/

 قدم الاتحاد الأوروبي 22 مليون يورو لدفع المخصصات الاجتماعية للأسر الفلسطينية الفقيرة، من خلال البرنامج الوطني للتحويلات النقدية الذي تستفيد منه71،162  أسرة فلسطينية ضعيفة.

وقال مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة وغزة، في بيان: "اليوم، ساهم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 22 مليون يورو لدعم الأسر الفلسطينية الأكثر ضعفاً في ظل هذه الأزمة الاقتصادية والمالية القاسية بشكل خاص. وقد تم توجيه التمويل الأوروبي من خلال آلية بيغاس لدفع المخصصات الاجتماعية لـ 71،162 أسرة تحت خط الفقر المدقع. كما أن هناك 37774 أسرة أخرى تغطيها ميزانية حكومة السلطة الفلسطينية."

وقالت ماريا فيلاسكو، نائبة ممثل الاتحاد الأوروبي "لا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزماً بدعم نظام الحماية الاجتماعية الفلسطيني، حتى في ظل الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية. لقد واجه برنامج التحويلات النقدية الجاري عقبات مالية غير مسبوقة أكدت ضرورة تضافر الجهود بين الشركاء لضمان استدامة النظام الفلسطيني للمخصصات الاجتماعية. إن الحماية الاجتماعية هي حق جوهري يشكل احترامه مسؤولية جماعية لأصحاب المسؤولية لحمايته، بحيث يتم ضمان وصول الخدمات الأساسية للجميع".

وقد كان الاتحاد الأوروبي داعمًا ثابتًا لوزارة التنمية الاجتماعية التابعة للسلطة الفلسطينية على مدار الـ 17 عامًا الماضية، حيث تعاون لضمان تقديم المخصصات الاجتماعية الأساسية للأسر الأكثر ضعفًا التي تعيش في الضفة الغربية وقطاع غزة.

#الاتحاد الاوروبي

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