باحثون أمريكيون: 2023 الأكثر سخونة على الإطلاق -وهذا ما سيحدث في 2024

وكالات

من المحتمل جدًا أن يكون عام 2024 أكثر سخونة من عام 2023، حيث سجل ارقام قياسية تحديدا شهر يوليو , الشهر الأكثر سخونة في التاريخ . هكذا قال باحثون من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة ووكالة الفضاء الأمريكية.

والسبب هو تأثير ظاهرة " النانو " التي ستؤءثر أكثر في العام المقبل بالتزامن مع استمرار انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض.

وقالت سارة كافنيك، كبيرة العلماء في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) للصحفيين: "من المؤكد أن يكون عام 2023 من بين الأعوام الخمسة الأكثر دفئًا المسجلة. صنفت على أنها السنة الأكثر سخونة في التاريخ ".

قال جافين شميدت ، مدير معهد جودارد لأبحاث الفضاء التابع لناسا ، إن العام المقبل قد يكون أكثر سخونة من هذا العام بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري المعروفة باسم النينو.

قال شميت "أكبر تأثير لظاهرة النينو سيحدث في عام 2024". لذلك نتوقع أن يكون عام 2023 حارًا للغاية وربما يكون أيضًا عامًا قياسيًا في درجات الحرارة ، لكننا نتوقع أن يكون عام 2024 أكثر سخونة من هذا العام.

أعلنت خدمة المناخ في الاتحاد الأوروبي ، كوبرنيكوس ، الأسبوع الماضي أن شهر يوليو كان أكثر الشهور سخونة على الإطلاق على الأرض ، وأن بيانات NOAA الصادرة الليلة الماضية تتطابق مع بيانات الاتحاد الأوروبي. وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي: "متوسط ​​درجة حرارة سطح الأرض في يوليو كان 1.12 درجة فوق المتوسط ​​، ليحتل الشهر الماضي أعلى درجات الحرارة في يوليو منذ 174 عامًا".

قالت كيت كلفن ، كبيرة علماء وكالة ناسا وكبير مستشاري المناخ بوكالة الفضاء الأمريكية ، إن "تغير المناخ له آثار على الناس والنظم البيئية في جميع أنحاء العالم." وأضافت "إلى جانب التغيرات في درجات الحرارة ، فإننا نشهد تغيرات أخرى في المناخ - مثل ارتفاع مستوى سطح البحر ، وانخفاض كمية الجليد البحري في القطب الشمالي ، والحرائق ، والأمطار الغزيرة وغير ذلك ".

قال بيل نيلسون ، الذي يرأس وكالة الفضاء الأمريكية ، "من البديهي أن ترتفع درجة حرارة الأرض".

قال نيلسون: "الطبيعة الأم ترسل لنا رسالة". "وهذه الرسالة هي أننا نتصرف بشكل أفضل الآن ، قبل فوات الأوان لإنقاذ مناخنا. وبعبارة أخرى ، لإنقاذ كوكبنا."

دورة التذبذب الجنوبي "النانو" هي دورة مناخية دورية غير منتظمة ، ناتجة عن التغيرات في درجات حرارة سطح البحر فوق المحيط الهادئ الشرقي الاستوائي (بالقرب من شمال قارة أمريكا الجنوبية) ، والتي تؤثر على جزء كبير من المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية. المناطق والمناخ في جميع أنحاء العالم.