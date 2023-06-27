الشيكل عند أدنى مستوى منذ 2019 و الدولار يحلق عاليا

رام الله / سما /

يتواصل التراجع في قيمة الشيكل ، حيث ارتفع الدولار صباح اليوم (الثلاثاء) بشكل كبير ووصل إلى مستوى 3.77 شيكل. وهو أعلى مستوى منذ كانون الأول 2019 ، عندما وصل الى نفس القيمة.

وعلى الرغم من الحفاظ على التصنيف الائتماني لإسرائيل عند A + ، استمرت قيمة الشيكل في الانخفاض مقابل العملات الرئيسية عادة ما يتميز شهر أغسطس بهبوط الشيكل بسبب زيادة الرحلات الجوية للخارج والطلب على العملات الأجنبية تقول المواقع العبرية.

ويرى مراقبون بان الدولار قد يرتفع اكثر من ذلك، كذلك انخفض الشيكل أمام اليورو ، الذي كسر هو الآخر رقما قياسيا منذ فبراير 2019 ، ويقف اليوم عند 4.12 شيكل. على الرغم من أن شهر آب / أغسطس يجلب زيادة في طلب الإسرائيليين على العملات الأجنبية بسبب الذهاب في إجازات في الخارج ، لم يتم ذكر مثل هذه القفزة في الدولار واليورو مقابل الشيكل منذ عام 2019.