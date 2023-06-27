  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

الشيكل عند أدنى مستوى منذ 2019 و الدولار يحلق عاليا

الثلاثاء 15 أغسطس 2023 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيكل عند أدنى مستوى منذ 2019 و الدولار يحلق عاليا



رام الله / سما /

يتواصل التراجع في قيمة الشيكل ، حيث ارتفع الدولار صباح اليوم (الثلاثاء) بشكل كبير ووصل إلى مستوى 3.77 شيكل. وهو أعلى مستوى منذ كانون الأول 2019 ، عندما وصل الى نفس القيمة.

وعلى الرغم من الحفاظ على التصنيف الائتماني لإسرائيل عند A + ، استمرت قيمة الشيكل في الانخفاض مقابل العملات الرئيسية عادة ما يتميز شهر أغسطس بهبوط الشيكل بسبب زيادة الرحلات الجوية للخارج والطلب على العملات الأجنبية تقول المواقع العبرية.

ويرى مراقبون بان الدولار قد يرتفع اكثر من ذلك، كذلك انخفض الشيكل أمام اليورو ، الذي كسر هو الآخر رقما قياسيا منذ فبراير 2019 ، ويقف اليوم عند 4.12 شيكل. على الرغم من أن شهر آب / أغسطس يجلب زيادة في طلب الإسرائيليين على العملات الأجنبية بسبب الذهاب في إجازات في الخارج ، لم يتم ذكر مثل هذه القفزة في الدولار واليورو مقابل الشيكل منذ عام 2019.

الأكثر قراءة اليوم

تمتلكه مصر والإمارات.. هنغبي يعلن عن قبول "شرط" سعودي هام مقابل التطبيع

صورة: سقوط "مسيرة إسرائيلية" في غزة

ارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

كل ما تريد معرفته عن تصاريح العمل بالداخل المحتل

جنرال إسرائيلي متقاعد: لا أحد يفهم الإسرائيليين أفضل من حماس

نجل نتنياهو يهاجم هاليفي.. وغالانت يرد

الشيكل عند أدنى مستوى منذ 2019 و الدولار يحلق عاليا

الأخبار الرئيسية

ليبرمان: نتنياهو "منع شخصيا" عملية عسكرية ضد حزب الله

image_processing20230627-244135-d691y1

"كتيبة العياش" تعلن إطلاق صاروخ تجاه مستوطنة شاكيد

قلق أمنيّ إسرائيليّ: نتنياهو ومحيطه يحاولون تحميلنا مسؤوليّة الوضع

image_processing20230815-60617-jdntz2

شهيدان برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر باريحا

نصر الله لقادة الاحتلال: ستعودون أيضا إلى العصر الحجري ولن يبقى شئ اسمه "إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية