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باديكو : 13.9 مليون دولار أرباح النصف الأول من العام 2023

الثلاثاء 15 أغسطس 2023 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
باديكو : 13.9 مليون دولار أرباح النصف الأول من العام 2023



روابي /سما/

أفصحت شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو) عن نتائجأعمالها وبياناتها المالية الموحدة للنصف الأول من العام 2023،حيث حققت الشركة أرباحاً صافية (عائدة لمساهمي باديكو) بقيمة13.9 مليون دولار مقارنة مع 12.8 مليون دولار لذات الفترة من العامالماضي بنمو قدره 8%.

كما سجلت حصة السهم من الأرباح ارتفاعاً بنسبة 30%، بواقع 7سنتات لكل سهم، وارتفع العائد على حقوق الملكية بنسبة 11%، كما ارتفعت نسبة السيولة بمقدار 9% مقارنة بما كانت عليه نهاية العامالماضي.

وبلغت القيمة الدفترية للسهم 1.86 دولار كما في نهاية النصفالأول من العام الحالي، مع العلم أن سهم الشركة تم تداوله علىبورصة فلسطين خلال النصف الأول من العام الحالي بين قيم 1.32و1.42 دولار.

وبهذه النتائج، تستمر المؤشرات المالية الأساسية للشركة بالنمومدعومة بأداءٍ قوي من الشركات التابعة والحليفة، وانعكاساً لإعادةالهيكلة التي تمت على بعض الاستثمارات والشركات التابعة والحليفة.

ومن الجدير بالذكر أن باديكو شركة مساهمة عامة تستثمر فيالعديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، حيث تمارس أعمالها فيقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعقاري، والمالي،والصناعي والزراعي، والسياحي، والبنية التحتية والطاقة.

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