الاحتلال يهدم متنزها ويحطم أشجارا غرب سلفيت

سلفيت / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، متنزها وقامت بتحطيم أشجار حرجية في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وقال رئيس بلدية قراوة بني حسان إبراهيم عاصي : إن قوات الاحتلال داهمت منطقة "بئر أبو عمار" الواقع شمال غرب البلدة، وهدمت المتنزه واقتلعت "العشب الصناعي"، وكسرت أعمدة الإضاءة، والمقاعد، وخلايا الطاقة الشمسية، وحطمت الأشجار الحرجية.

يذكر أن منطقة "بئر أبو عمار" تتعرض لانتهاكات مستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين اللذين يحاولون الاستيلاء على المنطقة لإقامة بؤرة استيطانية على حسابها.