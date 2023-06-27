أبرز عناوين الصحف الاسرائيلية

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.
"هآرتس":
- النووي السعودي: ضغط نتنياهو وتخوف جهاز الأمن
- لبيد: انضمامنا إلى الحكومة الحالية سيقضي على الديمقراطية الإسرائيلية
- رئيس الموساد زار سرا البيت الأبيض لإجراء محادثات بشأن الاتفاق مع السعودية
- قائد فرقة الضفة يتحدث لأول مرة عن تفاصيل العملية العسكرية بجنين
- "الليكود": على المحكمة العليا احترام قوانين الأساس
"يديعوت أحرنوت":
- محلل إسرائيلي: لا توجد مصلحة للجيش الإسرائيلي في الدخول في معركة مع حزب الله
- المحكمة العليا تقرر النظر في التماسات إلغاء قانون "التعديلات القضائية"
- الجيش الإسرائيلي: احتمالية الحرب مع "حزب الله" هي الأعلى منذ 2006
- "الكنيست" تخرج في إجازة صيفية
- "إسرائيل" تشتري عشرات الآلاف من قذائف المدفعية"""
"معاريف":
- 60 ضابطا بشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يعلنون تعليق خدمتهم
- "إسرائيل" تعتزم إقامة سياج فاصل على الحدود مع الأردن
- إسرائيل: تعاون استثنائي بين شركة إسرائيلية وسعودية
- الإمارات تتصل بأطباء إسرائيليين للعمل في مستشفياتها
- "إسرائيل تسخن محركاتها ضد مصر"..
- تل أبيب توجه ضربة قوية إلى القاهرة بشأن هذا المشروع