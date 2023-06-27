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أبرز عناوين الصحف الاسرائيلية

الثلاثاء 15 أغسطس 2023 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الاسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"هآرتس":

- النووي السعودي: ضغط نتنياهو وتخوف جهاز الأمن

- لبيد: انضمامنا إلى الحكومة الحالية سيقضي على الديمقراطية الإسرائيلية

- رئيس الموساد زار سرا البيت الأبيض لإجراء محادثات بشأن الاتفاق مع السعودية

- قائد فرقة الضفة يتحدث لأول مرة عن تفاصيل العملية العسكرية بجنين

- "الليكود": على المحكمة العليا احترام قوانين الأساس

"يديعوت أحرنوت":

- محلل إسرائيلي: لا توجد مصلحة للجيش الإسرائيلي في الدخول في معركة مع حزب الله

- المحكمة العليا تقرر النظر في التماسات إلغاء قانون "التعديلات القضائية"

- الجيش الإسرائيلي: احتمالية الحرب مع "حزب الله" هي الأعلى منذ 2006

- "الكنيست" تخرج في إجازة صيفية

- "إسرائيل" تشتري عشرات الآلاف من قذائف المدفعية"""

"معاريف":

- 60 ضابطا بشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يعلنون تعليق خدمتهم

- "إسرائيل" تعتزم إقامة سياج فاصل على الحدود مع الأردن

- إسرائيل: تعاون استثنائي بين شركة إسرائيلية وسعودية

- الإمارات تتصل بأطباء إسرائيليين للعمل في مستشفياتها

- "إسرائيل تسخن محركاتها ضد مصر"..

- تل أبيب توجه ضربة قوية إلى القاهرة بشأن هذا المشروع

#الصحف الاسرائيلية

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