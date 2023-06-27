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والدة صابر الرباعي محط اهتمام الجمهور لهذا السبب

الثلاثاء 15 أغسطس 2023 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
والدة صابر الرباعي محط اهتمام الجمهور لهذا السبب



وكالات / سما /

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عفوياً من حفل صابر الرباعي الأخير ضمن فعاليات "مهرجان قرطاج" في تونس، ظهرت فيه والدته تبكي متأثّرةً وهو يقدّم أغنية عن الأم.

وظهرت والدة النجم التونسي بالحجاب وهي تذرف الدمع تأثّراً خلال تقديم ابنها أغنية عن الأم، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وأشادوا بصوت صابر العذب وبعلاقته المميزة بوالدته.

 

كما نشر النجم التونسي مجموعة صور من المهرجان الضخم الذي حضره عدد كبير من محبيه عبر صفحته في "إنستغرام"، وعبّر عن اعتزازه وفخره بالمشاركة في الحفل.

 

وأرفق صابر الرباعي الصور بتعليق كتب فيه: "مثل كل سنه ليلة لا تنسى مع الجمهور التونسي الاستثنائي حضوره الكثيف في مهرجان قرطاج فرّحني وأسعدني، ربي يخليكم لي وتبقى هذه العلاقة الجميلة مستمرة ومتينة بيني وبينكم. لكم مني كل الحب".

#صابر الرباعي #تونس #مهرجان قرطاج

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