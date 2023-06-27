قضية جوني ديب وأمبر هيرد فى وثائقي على Netflix

وكالات / سما /

تسلط الأضواء مرة أخرى على المعركة القانونية المثيرة بين جونى ديب وزوجته السابقة أمبر هيرد، كجزء من فيلم وثائقى جديد على Netflixحسبما نشر موقع "ديلى ميل" البريطانى.

وأدى الصراع بقاعة المحكمة فى أبريل 2022 بين نجم قراصنة الكاريبى، 60 عامًا، وممثلة أكوامان، 37 عامًا، إلى جدل واسع مع الملايين لمشاهدتهم فى المحكمة بسبب مزاعم إساءة المعاملة التى قدمتها أمبر ضد جونى فى 2018 بافتتاحية صحيفة واشنطن بوست.

تم تحليل كل شيء من ملابس جونى وأمبر إلى تعابير وجههم من قبل أشخاص فى جميع أنحاء العالم، وبدا كما لو أن كل موقع ثرثرة قد انتشرت وجوههم عبر صفحاتهم الرئيسية، ولا يمكنك حتى فتح تطبيقات مثل TikTok أو Twitter دون رؤية منشور آخر حولهم.

علاوة على الشائعات الرومانسية، والانفجارات العاطفية، والانفجارات الدرامية على المنصة، والحوادث، فإن اتهامات جونى وأمبر خلال المحاكمة التى استمرت ستة أسابيع أضافت إلى الدراما على منصة ضخمة مثل نتفلكس، بحيث يمكن القول إن أكثر اللحظات إثارة للصدمة كانت عندما زعم جونى أن أمبر قد تغوطت فى فراشه بعد انفصالهما، بل إنه قدم صورًا لمواد منتشرة عبر ملاءاته.

انتهز هؤلاء كل فرصة ممكنة لإلقاء الشتائم على بعضهم البعض كل يوم، بدا الأمر كما لو أن اكتشافًا متفجرًا آخر قد ظهر للضوء، ولم تُشاهد من قبل لقطات وصور النجوم منحت معجبيهم نظرة جديدة تمامًا على العلاقة المأساوية والمضطربة.

كما أعلنت Netflix فى وقت سابق من هذا الشهر أن مستندًا جديدًا، يُدعى Depp v. Heard، سوف يفحص قضية التشهير الشائنة التى استحوذت على العالم الانتباه كأول محاكمة بواسطة تيك توك، والتشكيك فى طبيعة الحقيقة والدور الذى تلعبه فى مجتمعنا الحديث.

بينما نستعد للوثيقة القادمة، والتى ستعرض لأول مرة فى 16 أغسطس، مضى FEMAIL قدمًا وقام بتلخيص أكثر اللحظات المروعة من محاكمة جونى وأمبر - والتى شهدت فى النهاية حكم هيئة المحلفين لصالح إدوارد سكيسورهاندس الشب.