دواء يعيد نمو الأسنان التالفة من جديد

وكالات / سما /

أجرى فريق من معهد البحوث الطبية في مستشفى كيتانو باليابان، تجارب سريرية لدواء قد يحدث ثورة حقيقية في عالم علاجات الأسنان، حيث من الممكن أن يسمح بإعادة نمو الأسنان مجددا بعد تلفها أو تكسرها.

وقال الفريق، إن التجربة استهدفت الأشخاص المصابين بقصور نمو الأسنان، وهي حالة وراثية نادرة تمنع أسنان الأطفال وأسنان البالغين من النمو بالطريقة الطبيعية.

واكتشف الأطباء جسما مضادا قادرا على الحد من نشاط جين يسمى "USAG-1" وهو على صلة مباشرة بتقييد نمو الأسنان مرة أخرى.

وتم تجريب الجسم المضاد على الفئران والقوارض دون التسبب في أي آثار جانبية، وخطوة العلماء التالية ستكون معرفة ما إذا كان يمكن التحكم في التفاعلات الكيميائية نفسها لدى البشر.

وقال الباحثون، إن العلاج فعال لدى الفئران، ويمكن أن يكون طفرة في علاج تشوهات الأسنان لدى البشر.

وإذا نجحت هذه التجارب يمكن أن تكون الأدوية العلاجية متاحة بحلول عام 2030.

وسيستهدف العلاج في البداية الأطفال الصغار المصابين بحالة قصور نمو الأسنان، وبعد ذلك يعتقد الباحثون أنه يمكن استخدامه على نطاق أوسع مع الأشخاص الذين يعانون من مشاكل أسنان أكثر شيوعا، مثل أمراض اللثة.