الصين تطلق أول قمر صناعي لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد

وكالات / سما /

أطلقت الصين، القمر الصناعي لرصد الكوارث "L-SAR4 01" على متن مركبة الإطلاق "Long Marc - 3B"، ليصبح أول قمر صناعي في العالم بفتحة تركيبية (لإنشاء صور ثنائية أو ثلاثية الأبعاد)، حسبما ذكرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA).

تم الإطلاق في الساعة 1:26 بالتوقيت المحلي أمس السبت، من محطة "شيتشانغ" الفضائية الواقعة في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين. بعد مرور بعض الوقت على الإطلاق، دخل القمر الصناعي بنجاح في المدار المحدد.

وقالت الإدارة في بيان: "هذا هو أول قمر صناعي في العالم ذي فتحة تركيبة "SAR" عالي المدار يدخل مرحلة تنفيذ المشروع".

وأشارت الإدارة إلى أن "القمر الصناعي سيحسن نظام مراقبة الفضاء للكوارث الطبيعية في الدولة، وبالتالي زيادة القدرة على منع الكوارث الطبيعية والتخفيف من عواقبها".