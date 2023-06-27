فتوح يدين جريمة الاحتلال في مخيم عقبة جبر

رام الله / سما /

أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، جريمة الإعدام التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر وأدت إلى استشهاد الطفل قصي الولجي، ومحمد ربحي نجوم.

وأضاف فتوح في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن جريمة أريحا تضاف إلى السجل الإجرامي الأسود لحكومة المستوطنين المتطرفة، مشيرا إلى أن هذه الجرائم المتلاحقة واليومية مخطط لها بتعليمات مباشرة من المستويَين الأمني والسياسي لحكومة الاحتلال الفاشية، خاصة وزير الأمن القومي المجرم بن غفير الذي يراهن على حماية المجتمع الدولي وصمته الذي يوفر له الحصانة وعدم المساءلة عن جرائمه وجرائم حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.