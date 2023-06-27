الاحتلال يحكم على الناشطة آية خطيب بالسجن 4 أعوام

القدس المحتلة / سما /

حكمت المحكمة الإسرائيلية في حيفا، صباح اليوم الثلاثاء، على الناشطة آية خطيب من قرية عرعرة في الداخل المحتل، بالسجن لمدة 4 أعوام، بعد إدانتها بـ"تجنيد الأموال لدعم الإرهاب وتمريرها إلى حركة "حماس".

وكانت آية خطيب قد نشطت عبر صفحتها على "فيسبوك" في جمع التبرعات للأطفال المرضى من الضفة والقطاع والذين يُعالجون في المستشفيات الإسرائيلية إلى جانب مواكبتها للعديد من الحالات الإنسانية المرضية والاجتماعية.

واعتُقلت خطيب في السابع عشر من شباط/ فبراير من العام 2020، وزعمت النيابة العامة في اتهامها أن خطيب عملت على تجنيد الأموال لدعم "الإرهاب" وتمريرها إلى حركة "حماس".

ونفت خطيب التهم المنسوبة إليها، وأكدت أن عملها كان في خدمة الأطفال المرضى من غزة الذي يعالجون في المستشفيات الإنسانية وجمع أدوية ومواد عينية للحالات الإنسانية.