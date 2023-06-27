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لقاء يجمع فتح والجهاد الاسلامي في غزة

الثلاثاء 15 أغسطس 2023 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لقاء يجمع فتح والجهاد الاسلامي في غزة



غزة/ سما /

التقى مساء الإثنين في غزة وفدان من حركتي فتح والجهاد الاسلامي، شارك في اللقاء أحمد حلس أبو ماهر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وخالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي وعدد من قيادات الحركتين.

وقال بيان صادر عن فتح ان اللقاء جاء في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين الحركتين وتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية .

واتفق الجانبان على مواصلة هذه اللقاءات بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين أبناء وقيادات الحركتين في مواجهة الاحتلال واستعادة وحدة شعبنا الفلسطيني ويعزز مقاومته الباسلة ويصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك تحرير أسراه وصون حقوقنا في العودة والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.

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