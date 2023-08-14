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"كتيبة العياش" تعلن إطلاق صاروخ تجاه مستوطنة شاكيد

الثلاثاء 15 أغسطس 2023 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"كتيبة العياش" تعلن إطلاق صاروخ تجاه مستوطنة شاكيد



رام الله / سما /

أعلنت كتيبة العياش، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق صاروخ قسام (1)، تجاه مستوطنة شاكيد غرب جنين.

وقالت الكتيبة في بيان مقتضب، "إن ذلك جاء رداً على جرائم العدو بحق أبناء شعبنا وثأراً لدماء شهدائنا التي هي وقود جهادنا واستمرارا لعملية الاعداد والتطوير المستمر".

وأشارت إلى أنه رغم الظروف الأمنية المعقده وقلة الإمكانيات والتضيقات، إلا أنهم مستمرون في طريقهم لجعل ضفة العياش جحيماً على أبناء القردة والخنازير. وفق نص بيانهم.

فيما قال الجيش الإسرائيلي، إنه يحقق في بيان فلسطيني حول إطلاق صاروخ من جنين.

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