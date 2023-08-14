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"التعليم العالي" تُعلن عن منح دراسية في تركيا

الثلاثاء 15 أغسطس 2023 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" تُعلن عن منح دراسية في تركيا



رام الله / سما /

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن توفر عدد من المنح الدراسية في تركيا للعام الدراسي 2023-2024، وذلك للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين في المنافسة على هذه المنح إلى زيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps، للاطلاع على التفاصيل كاملة.

وأوضحت أن تقديم الطلبات، مرفقة معها الوثائق المطلوبة والمُصدَّقة حسب الأصول، يتم في مقر الوزارة برام الله، أو في مكاتب التعليم العالي بنابلس والخليل، فيما يتم تقديم طلبات طلبة قطاع غزة بمقر الوزارة في حي تل الهوا.

#التعليم العالي #تركيا #منح دراسية

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