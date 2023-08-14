هل ينضم محمد صلاح لنخبة نجوم الدوري السعودي؟

وكالات / سما /

لايزال النجم المصري محمد صلاح يسيل كثيراً من الحبر بخصوص إمكانية انتقاله لمُسابقة الدوري السعودي.

وكانت تقارير قد أشارت لرغبة نادي اتحاد جدة السعودي في الحصول على خدماته من أجل زيادة قدرات الفريق العامر بالنجوم على رأسهم كريم بنزيما.

وكان آخر تطورات القصة ما أكدته قناة الكأس القطرية على أن محمد صلاح وافق على عرض اتحاد جدة، ومنح الضوء الأخضر لإدارة النادي السعودي من أجل التفاوض مع إدارة ليفربول.

من جانبه قال الصحفي الإيطالي الشهير جيانلويجي لونجاري إن نادي الاتحاد أبدى اهتماماً قوياً بتوقيع محمد صلاح، وأكدت مصادره على أن الاتفاق سيكون صعباً جداً، وذلك لأن ليفربول لا يرغب في بيع مُهاجمه.

وكان السيد رامي عباس، وكيل النجم محمد صلاح، قد قال في السابع من أغسطس الجاري :”لو كُنا نُفكر في الرحيل عن ليفربول هذا العام لم نكن لنُجدد التعاقد الصيف الماضي، محمد سيبقى مُلتزماً مع ليفربول”.

وستُجيب الأيام القليلة المُقبلة على السؤال المُعلق بشأن إمكانية انضمام صلاح لنجوم الدوري السعودي.

يُذكر أن نادي اتحاد جدة قد نجح في ضم زميل صلاح السابق في ليفربول فابينيو ويضم زميليه في المنتخب المصري طارق حامد وأحمد حجازي، ويضم في صفوفه كلاً من كريم بنزيما وكانتي.