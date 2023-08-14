مدافع برشلونة يغيب عن التدريبات استعداداً للرحيل

وكالات / سما /

تغيب مدافع فريق برشلونة، كليمو لونجليه، عن تدريبات الفريق الأول تحت إمرة تشافي هيرنانديز، استعداداً للرحيل عن الفريق الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن كليمو لونجليه بات على مقربة شديدة من حمل حقائبه والرحيل عن حامل لقب الدوري الإسباني، متجهاً للدوري السعودي من بوابة فريق النصر، ليزامل كريستيانو رونالدو في كتيبة العميد.

واتفقت صحيفة سبورت الإسبانية مع ما ذكرته موندو وشبكة ذا أثلتيك البريطانية حول مستقبل لونجليه، الذي يخرج من خطط المدرب تشافي في الموسم الجاري، وأشارت إلى أن النصر مستعد لضم اللاعب نظير 15 مليون يورو.

ولا يمانع برشلونة فكرة بيع عقد لونجليه، الذي لعب بعيداً عن الكامب نو في الموسم الماضي، بنظام الإعارة في صفوف توتنهام هوتسبير الإنجليزي، علماً بأن العرض النصراوي بقيمة 10 مليون يورو بخلاف حوافز تصل إلى 5 مليون يورو أخرى.

وبخصوص موقف لونجليه من فكرة الذهاب للدوري السعودي، أوضحت سبورت أن اللاعب لم يتخذ القرار حتى الآن، ومازال متردداً في الأمر، إلا أنه سيكون هناك محاولات من طرف النصر لإقناعه بالأمر في الأسبوع الجاري.