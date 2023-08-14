رسمياً.. الهلال يتعاقد مع نيمار لمدة موسمين

وكالات / سما /

نجح نادي الهلال السعودي، في حسم صفقة ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا ليمثل صفوف الفريق الأزرق قادماً من باريس سان جيرمان، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب ما أوردته صحيفة “الرياضية” السعودية فأن نادي الهلال قد حسم تعاقده بشكل رسمي مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، ليرتدي القميص الأزرق لمدة موسمين.

ويصبح نيمار دا سيلفا، خامس صفقات الهلال الأجنبية في فترة ميركاتو الصيف بعد التعاقد مع الصربي سيرجي سافيتش والسنغالي خاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز والبرازيلي مالكوم.

وكان نادي باريس سان جيرمان قد استبعد نيمار عن تشكيلته التي لعبت المباراة الافتتاحية في الدوري الفرنسي ضد لوريان على ملعب “بارك دي برانس”، السبت الماضي، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

يذكر أن نيمار دا سيلفا صاحب الـ31 عاماً، قد انضم لصفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادماً من برشلونة في صفقة قياسية مقابل 222 مليون يورو.

وخاض نيمار دا سيلفا 173 مباراة خلال مسيرته بقميص باريس سان جيرمان بكافة المسابقات وسجل اللاعب 118 هدفاً وصنع 77 تمريرة حاسمة لزملائه.