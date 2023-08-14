رسمياً..تشيلسي يُعلن عن ضم مويسيس كايسيدو

وكالات / سما /

أعلن نادي تشيلسي تعاقده مع لاعب الوسط الإكوادوري الدولي مويسيس كايسيدو قادماً من نادي برايتون.

وكان كايسيدو قد جذب اهتمام كلاً من ناديي ليفربول وتشيلسي، ولكنه أعلن صراحةً أنه يرغب في تمثيل ألوان البلوز.

وبحسب البيان الرسمي للنادي الإنجليزي فإن كايسيدو وافق على عقدٍ مدته 8 سنوات مع تشيلسي، مع إمكانية إضافة عامٍ آخر.

وقال كايسيدو، في تصريحاته الأولى بعد الإعلان الرسمي عن الصفقة، :”أنا سعيد للغاية بالانضمام لتشيلسي، أنا مُتحمس بكوني هُنا في هذا النادي الكبير”.

وتابع النجم الشاب :”لم اُفكر مرتين حينما تواصل معي تشيلسي، قدومي إلى هُنا بمثابة حلم تحقق، ولا يُمكنني انتظار بداية مسيرتي مع الفريق”.

ويبلغ كايسيدو من العُمر 21 سنة، ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط الدفاعي، وكان قد لعب لصالح برايتون في الفترة بين فبراير 2021 وأغسطس 2023.

ولعب النجم الشاب بقميص برايتون في 53 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم هدفين، وصنع 3 أهداف، ويملك في رصيده الدولي 32 مُباراة مع مُنتخب الإكوادور الأول، سجل فيهم 3 أهداف.