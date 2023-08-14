رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، تأكيد البيان الختامي للقمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل خيار إستراتيجي وضرورة إقليمية ودولية ومسألة أمن وسلم دوليين.

كما عنونت الصحف، إخطار سلطات الاحتلال بهدم 20 منشأة في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

_ القمة الثلاثية: حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل خيار إستراتيجي وضرورة إقليمية ودولية

_ الرئيس ينعى مدير جهاز المخابرات الأسبق اللواء طارق أبو رجب ويعزي ذويه

_ العميد سلامة: القبض على مطلوبين للعدالة ومصادرة أسلحة في جنين

_ اشتية يدعو اليابان إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية

_ الاحتلال يباشر بمخطط تهويدي بموقع سبسطية الأثري ويخطر بهدم 20 منشأة بحي وادي الجوز في القدس

_ "الإداريون" يقررون خطوات احتجاجية ودعوات لإسنادهم والمتطرف بن غفير يقوم بجولة استفزازية بسجن النقب

_ مجلس الوزراء يعتمد جدول تشكيلات الوظائف لعام 20232024

الأيام":

_ القمة الثلاثية: ضرورة إنهاء احتلال أرض دولة فلسطين ضمن جدول زمني واضح

_ مباشرة مخطط تهويدي في آثار سبسطية ومسيرة استفزازية للمستوطنين في الخليل

_ الاحتلال يخطر بهدم 20 منشأة في حي وادي الجوز

_ مجلس الوزراء يعتمد جدول التشكيلات للوظائف العامة

_ الاحتلال يعتقل شابين بالشيخ جراح بزعم محاولتهما الطعن

_ السديري: التعيين يمثل "دعمًا كبيرًا" من السعودية للأشقاء في فلسطين

_ أربعة معتقلين إداريين في سجن "نفحة" يعلقون إضرابهم

_ لابيد يتوقع تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل العام المقبل

"القدس":

_ القمة الثلاثية: إنهاء الاحتلال وحل القضية الفلسطينية مسألة إستراتيجية وضرورية

_ إخطارات بهدم 20 منشأة في حي وادي الجوز ومستوطنون يهاجمون المواطنين

_ قرار ببناء 2430 وحدة استيطانية جديدة

_ الأسرى الإداريون ينفذون خطوات احتجاجية ودعوات لإسنادهم

_ اعتداء جديد على القرآن الكريم أمام مبنى البرلمان في السويد