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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

الثلاثاء 15 أغسطس 2023 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة اعتقالات في أوساط المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت الشابين إبراهيم معطان، وإبراهيم نوابيت، من سكان قرية برقة شرق رام الله.

وداهمت تلك القوات العديد من منازل المواطنين في البلدة بحجة مواصلة التحقيقات في قضية هجوم المستوطنين على القرية ووقوع مواجهات قبل استشهاد الشاب قصي معطان برصاص أحد المستوطنين منذ نحو أسبوعين.

فيما اعتقل الشاب سيف أبو عامرية من منزل عائلته في بلدة زعترة شرق بيت لحم.

في بلدة بيت أمر شمال الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان هم، مهدي أبو مارية (18 عاما)، ومحمد صبارنة (20 عاما)، وابراهيم بحر (21 عاما) ونقلتهم إلى معسكر "عصيون" المقام على أراضي البلدة.

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