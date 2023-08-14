غزة: أبو هولي يبحث مع وفد من القنصلية البريطانية أزمة "الأونروا" المالية

غزة/سما/

بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، اليوم الإثنين، مع وفد من القنصلية البريطانية في القدس، أوضاع المخيمات الفلسطينية وأزمة "الأونروا" المالية وسبل المساعدة في إيجاد حلول لها.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر دائرة شؤون اللاجئين، في غزة، عرضا لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية، في ظل الأزمات التي تشهدها المنطقة، وتداعيات الأزمة المالية للأونروا على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وسبل تحسين أوضاعهم المعيشية والتنموية، بالإضافة إلى دعم المملكة المتحدة للأونروا بمختلف أشكاله.

وضم وفد القنصلية البريطانية في القدس كلا من: رئيس دائرة التنمية بيلي ستيوارت، ورئيس قسم البرامج الإنسانية والمساعدات فلورانس كارسون، ومدير مكتب القنصلية في قطاع غزة كمال الغرباوي.

ووضع أبو هولي الوفد في صورة الأوضاع المعيشية الصعبة للاجئين الفلسطينيين، نتيجة تراجع خدمات "الأونروا"، وارتفاع معدلات الفقر في أوساطهم إلى 90% خاصة في مخيمات لبنان وسوريا وقطاع غزة، محذرا من خطورة تفاقمها على أمن واستقرار المنطقة، ما لم تعالج أزمة "الأونروا" المالية، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته نحوها، وتمكينها من القيام بواجباتها تجاه اللاجئين والمخيمات الفلسطينية.

واستعرض الجهود التي تبذلها منظمة التحرير الفلسطينية على المستويات والمحافل الدولية كافة، لدعم وإسناد "الأونروا" في حشد مواردها المالية، وتأمين التمويل المستدام.

ودعا أبو هولي بريطانيا (المملكة المتحدة) إلى زيادة تمويلها، ورفع مستواه إلى ما كان عليه في العام 2018، والذي بلغ في حينه 93 مليون دولار، مثمنا دورها في اللجنة الاستشارية والفرعية في دعم "الأونروا"، وقرارها بتسريع تقديم مساهمتها المالية للعام 2023 التي بلغت 10 ملايين جنيه إسترليني (12 مليون دولار) لتمكين "الأونروا" من القيام بواجباتها في توفير خدمات التعليم والخدمات الصحية والغذاء الطارئ للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، والأردن، وسوريا، ولبنان.

من جهته، أكد ستيوارت أن الوضع المالي للأونروا صعب، وأن هناك التزاما كاملا من المملكة المتحدة (بريطانيا) لتمويل "الأونروا" ودعم عمل برامجها.

وأشار إلى أن بلاده تدرس زيادة تمويلها للأونروا، وأنها تدعم تخصيص موازنة من ميزانية الأمم المتحدة لدعم ميزانية "الأونروا".

وحضر الاجتماع من دائرة شؤون اللاجئين، مدير عام الإعلام والدراسات والأونروا رامي المدهون، ومدير عام المخيمات في المحافظات الجنوبية عادل منصور، ومدير مكتب رئيس الدائرة نبيهة الحافي.

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