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غزة: حزب الشعب يؤكد جهوزيته للمشاركة في الانتخابات البلدية وفق هذه الأسس..

الإثنين 14 أغسطس 2023 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: حزب الشعب يؤكد جهوزيته للمشاركة في الانتخابات البلدية وفق هذه الأسس..



غزة/سما/

رحّب عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض، اليوم الإثنين، بالدعوة لإجراء الانتخابات البلدية في محافظات غزّة.

وأكّد العوض في تصريح وصل وكالة سما، على جهوزية حزبه للمشاركة في الانتخابات وفق الأسس التالية: "أنّ تجرى وفق القانون المعمول به والذي أُجريت الانتخابات البلدية طبقًا له، وأنّ تقوم الحكومة الفلسطينية بمتابعة ذلك وتحدد موعدًا لإجرائها تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية، وتجنب العقبات التي أدت الى الغائها في اللحظات الأخيرة عام 2017، وإجراء الانتخابات الطلابية والنقابية بما يسهم بتوفير المناخات ايجابية  يساعد على استعادة المسار الديمقراطي في الحياة الداخلية الفلسطينية".

#حزب الشعب الفلسطينية

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