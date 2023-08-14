إصابة خطيرة لعامل إثر سقوطه من علو قرب قرية نين بالداخل المحتل

الناصرة/سما/

أصيب عامل، في الثلاثينيات من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة خلال عمله بالترميمات، بعد ظهر اليوم الإثنين، إثر سقوطه عن ارتفاع بالقرب من قرية نين، جنوب شرق الناصرة وشمال جبل الدحي.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة الجلبوع تلقى بلاغا، الساعة 14:16، عن إصابة شاب (30 عاما) إثر سقوطه عن ارتفاع 4 أمتار في إحدى بلدات المجلس الإقليمي الجلبوع، وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للمصاب الذي وصفت جروحه بالخطيرة وأحيل لاستكمال العلاج في مستشفى رمبام".

وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.