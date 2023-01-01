  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"مصر والسعودية والإمارات.. "إسرائيل" تدق ناقوس الخطر

الإثنين 14 أغسطس 2023 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مصر والسعودية والإمارات.. "إسرائيل" تدق ناقوس الخطر



القدس المحتلة/سما/

حذر النائب بالكنيست الإسرائيلي عن حزب "الليكود" اليميني المتشدد، داني دانون، من تحول كل من مصر والسعودية والإمارات لقوى نووية في المنطقة قريبا.


وقال النائب الإسرائيلي خلال حديثه لإذاعة 103FM، إن السعودية إذا تحولت لقوة نووية فلن ينتهي الأمر عند هذا الحد يل ستلحق بها كل من مصر والإمارات.

وعبر عضو الكنيست عن مخاوفه من مطالبة السعوديين بأسلحة نووية مقابل التطبيع مع إسرائيل، مشيرا إلى أن مصر والإمارات لن تقفا مكتوفتي الأيدي، وستكون هناك عملية لنشر الأسلحة النووية في المنطقة.

وأشار إلى أن السعودية تتحدث عن امتلاك أسلحة نووية للأغراض السلمية، موضحا أن هذا الأمر تكرر في كوريا الشمالية وإيران، حتى أصبحتا دولا نووية، حيث أن الطريق قصير للغاية في النهاية لتحويل البرامج النووية للأغراض العسكرية.

وفي سياق آخر تحدث داني دانون، خلال حديثه الإذاعي الذي نقلته صحيفة "معاريف" عن أزمة الكفاءات في جناح الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، وقال إن إسرائيل بحاجة للاستعداد للمواجهة القادمة مع "الأعداء"، مؤكدا أن هناك "ضررا لحق بإسرائيل وقدرتها على الصمود كأمة واحدة".

#مصر #السعودية #الامارات #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

حادثة جديدة عند الحدود الشمالية بطلها عنصر من حزب الله

صحيفة عبرية: لهذه الأسباب يخشى الفلسطينيون اتفاق التطبيع بين السعودية و"إسرائيل"

اجتماع أردني إماراتي إسرائيلي للدفع بتنفيذ "إعلان النوايا"

هآرتس: جريمة قتل "معطان" ليست سوى الحلقة الأحدث في سلسلة من الحوادث انتهت دون توجيه اتهامات

مصرع شاب سقط في بئر ورجل إنقاذ حاول تخليصه ببلدة دير الأسد

شاهد: سفير السعودية الجديد يرد على وزير الخارجية الإسرائيلي بنشر صورة

العمل بغزة وشركات التشغيل تلتقيان لبحث آليات بدء العمل بملف التصاريح

الأخبار الرئيسية

الرئيس بالعلمين-3c30d441-9135-4451-8d1b-14b28d1f1340

طالع: البيان الختامي لقمة العلمين

94d5d18f-c9f5-47cf-8202-43eee8559be3

صورة: سقوط "مسيرة إسرائيلية" في غزة

الأحزاب الحريدية تهدد بحل حكومة نتنياهو

"العمل الحكومي" بغزة تبدي استعدادها لتسهيل إجراءات الانتخابات المحلية.. وفتح تؤكد جهوزيتها

سفير

الاعلام العبري : إسرائيل تجد صعوبة بفهم خطوة تعيين سفير سعودي لدى فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية