"العمل الحكومي" بغزة تبدي استعدادها لتسهيل إجراءات الانتخابات المحلية.. وفتح تؤكد جهوزيتها

غزة/سما/

أبدت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة يوم الاثنين، استعدادها لتسهيل إجراء الإنتخابات المحلية في قطاع غزة.

وثمنت اللجنة في بيان لها :"الموقف الوطني الجامع الصادر عن اللقاء الوطني التشاوري الذي عُقد اليوم الاثنين حول إجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة.

وأكدت اللجنة، جاهزيتها واستعدادها التام لتسهيل إجراء الانتخابات، داعية لجنة الانتخابات المركزية ورئيسها الدكتور حنا ناصر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

واليوم أجمع ممثلون عن الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني في غزة، ضرورة إجراء انتخابات الهيئات المحلية في القطاع، تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية.

من جانبه أكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، أن حركته أبدت إيجابية ومرونة عالية في التعاطي مع الانتخابات والدعوة لها.

وشدد قاسم، على أن الانتخابات حق وطريقة عصرية ديمقراطية، وشعبنا الفلسطيني أهلٌ لأن يمارس هذا الحق.

وأكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اليوم الاثنين، على جهوزيتها لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، أسوة في الانتخابات التي تجرى بالضفة الغربية.

وقالت "فتح" على لسان الناطق باسمها في قطاع غزة، منذر الحايك، إن "الانتخابات المحلية ضرورة ملحة للتغير في المؤسسات الخدماتية للسلطة الوطنية وصولاً للانتخابات العامة" مضيفاً أنه من الممكن أن تجرى قريباً في القدس وكل أراضي دولة فلسطين.

ودعا الحايك، في تصريح صحفي، الفصائل الوطنية "لتحمل المسؤولية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الحالة الخدماتية" متمنياً عدم فشل الانتخابات وتكرار ما حدث في عام 2016.

وأجمعت فصائل فلسطينية، وممثلون عن المجتمع المدني، ووجهاء ومخاتير، الإثنين، على ضرورة إجراء انتخابات الهيئة المحلية في قطاع غزة.

جاء ذلك في أعقاب اجتماع وطني تشاوري دعت لحركة "حماس" للتباحث حول إمكانية إجراء تلك الانتخابات.

وأكد بيان ختامي، على أهمية وضرورة إجراء الانتخابات، حفظًا لحق الشعب الفلسطيني في اختيار من يمثله.



وطالب البيان، الجهات الحكومية بالضفة أن توعز للجنة الانتخابات المركزية بالإشراف على الانتخابات المحلية في غزة.



وقال البيان، بأنه ستقوم الفصائل الفلسطينية وممثلو المجتمع المدني والوجهاء والمخاتير بكل الإجراءات المطلوبة منها لتذليل العقبات التي تعترض طريق إجراء الانتخابات المحلية.