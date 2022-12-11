غزة: إجماع على إجراء الانتخابات المحلية وتذليل العقبات أمامها

غزة/ سما /

أجمعت فصائل فلسطينية، وممثلون عن المجتمع المدني، ووجهاء ومخاتير، الإثنين، على ضرورة إجراء انتخابات الهيئة المحلية في قطاع غزة.

جاء ذلك في أعقاب اجتماع وطني تشاوري دعت لحركة "حماس" للتباحث حول إمكانية إجراء تلك الانتخابات.

وأكد بيان ختامي، على أهمية وضرورة إجراء الانتخابات، حفظًا لحق الشعب الفلسطيني في اختيار من يمثله.



وطالب البيان، الجهات الحكومية بالضفة أن توعز للجنة الانتخابات المركزية بالإشراف على الانتخابات المحلية في غزة.



وقال البيان، بأنه ستقوم الفصائل الفلسطينية وممثلو المجتمع المدني والوجهاء والمخاتير بكل الإجراءات المطلوبة منها لتذليل العقبات التي تعترض طريق إجراء الانتخابات المحلية.

وفي بداية الاجتماع، قال زكريا أبو معمر عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن حركته تتطلع إلى توافق وطني ودعم شعبي وفصائلي وحقوقي وأهلي لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية.

وأضاف أبو معمر: "حريصون على أن تكون الانتخابات البلدية خطوة للأمام على صعيد الشراكة والمصالحة الوطنية".