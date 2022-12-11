عرض خاص لـ فيلم "5 جولات"

وكالات / سما /

يقيم صناع فيلم "5 جولات" عرضًا خاصًا للعمل بحضور أبطاله، غدًا الإثنين بإحدى سينمات مدينة نصر، ويحضر العرض بجانب أبطاله، عدد من الفنانين والضيوف والنقاد لمشاهدة العمل الذى ينافس في موسم الصيف قبل طرحه يوم 16 أغسطس الجارى.

ظهر عدد كبير من جمهور السينما وهم يتفاعلون مع لعبة كرة السرعة التي يطلق عليها "سبيدبول بوكسنج" في إطار الخطة الدعائية لفيلم "5 جولات"، وتأتى هذه الفكرة كنوع من أنواع الدعاية المختلفة التي تتماشى مع فكرة الفيلم، حيث إن فيلم خمس جولات هو أول فيلم يناقش رياضة MMA والراب باتلز في مصر والشرق الأوسط.

وكانت الشركة المنتجة طرحت الأيام الماضية التريلر الرسمي للفيلم، حيث ظهر في بداية التريلر النجمة ماجد المصري وهو يعنف كل من نور النبوي، آدم شرقاوي، وصراع بين داليا شوقي وآدم شرقاوي، يتخللهم غموض كبير في ظهور أرسينك، ولطيفة فهمي، حيث تدور أحداث الفيلم حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS للنجم ماجد المصري وبطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبدالمنعم، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبدالعزيز، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز ، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.