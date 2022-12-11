تصميم فستان زفاف من عجين السكر طوله 166 سم

وكالات / سما /

شعرت أسماء عطية، الحاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية، بالملل بعد فترة من الجلوس في المنزل، وتركها لعملها بعدما رزقها الله بطفلين توأم، و اضطرت لتقديم استقالتها لرعاية صغارها وبيتها، ما دفعها لتبحث عن فكرة مشروع تستطيع أن تمارسها من المنزل، ففكرت في عمل حلوى التي طالما أعجبت أفراد أسرتها وأصدقائها.

تشجعت أسماء التي عملت لمدة 8 سنوات في مجال التنمية البشرية قبل زواجها، أن تؤسس مشروع الصغير من منزلها، وتبدع في صنع الحلوى ولم تكتفى بذلك بل بدأت تستخدم عجين السكر في نحت أشكال مختلفة، حتى استطاعت أن تنحت فستان زفاف أبيض أنيق.

تحدثت أسماء عطية عن نحتها لفستان أبيض من عجينة السكر، لـ" اليوم السابع"، وقالت: "فكرة نحت فستان من عجينة السكر بدأت بعد دخولي المجال بأقل من سنة، وبعد متابعتى لشيفات الأجانب وبدأت أطور من نفسى، وبدأت أشوف مقاطع فيديو لعجين سكر منحوت بأشكال مختلفة، وحبيتها وقررت إني لازم أطور من نفسي لحد ما أكون مستعدة ليها وفعلاً عملتها وكان في في خيالي أكتر من تصميم بس التصميم ده بالذات حسيت إنه مختلف وفي تفاصيل ماتعملتش في النوع ده من الكيك قبل كده".

وعن المدة التي استغرقتها أسماء في تصنيع كيك على هيئة فستان زفاف أبيض، قالت: "استغرق تصميم الحلوى منى 200 ساعة عمل ووزنها كان 65 كيلو وارتفاعها 166 سم".

وعن الصعوبات التي واجهتها في عمل الحلوى قالت :"الصعوبات كانت كتير جدًا لدرجة إني أصبت بالإحباط في أول مرتين لكن حاولت وبدأت و الصعوبة اللى قابلتنى كانت في ارتفاع الكيك اللى لازم يكون عالى وتثبيته بعجينة السكر، وخصوصا إني اشتغلت علي الكيك لوحدى عشان كده خد مجهود كبير منى، وكمان كنت حامل في الشهر السابع والدكتور طلب منى إنى أرتاح وده بعد أسبوع من تنفيذ الكيك ورجعت عدت كل حاجة بعد الولاده بشهرين فقط وده كان أصعب وأصعب".

وعن طموحها الذى تسعى لتحقيقه في المستقبل، قالت :"نفسي أعمل تصاميم كتير ماتعملتش في مصر قبل كده بس دايما بكون مقيدة بطلبات العميل وذوقه وإختياره، وأنا طموحى كبير جداً ومقدرش أقول عايزة أوصل لنقطة معينة، لأن أنا شخصية بتعشق التحدي طول وبعد كل تحدي باخد هدنة أفرح بنجاحي وأخد راحة وأرجع تاني اسأل نفسي إيه التحدي الجديد اللى عايزة أنفذه".