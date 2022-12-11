علاجات منزلية لنزلات البرد في الصيف

وكالات / سما /

عادة ما تكون نزلة البرد، مرتبطة بالطقس البارد، لكن ماذا لو أصبت بنزلة برد في فصل الصيف الحار؟.. إليك بعض العلاجات الطبيعية الفاعلة لنزلة البرد الصيفية.

أسباب نزلة البرد

إذا أصبتِ بنزلة برد في الصيف، فسيكون الأمر مشابهاً تماماً للإصابة بنزلة برد في الشتاء. حتى لو كان الجو حاراً في الخارج، فإن فيروس الأنف الذي يسبب نزلات البرد يمكن أن ينتشر ويصيب الناس بنفس السهولة.

وبغض النظر عن وقت إصابتك بنزلة برد، فإنَّ السبب دائماً هو فيروس أو عدوى يمكن أن تحدث في أي موسم، كما أن الحساسية الموسمية مسؤولة أيضاً عن الإصابة بالبرد في موسم الصيف.

يستمر الزكام في الصيف بقدر ما يستمر في الشتاء. في المتوسط، يستمر الزكام حوالي 10 أيام إجمالاً، مع تحسن الأعراض بشكل كبير في اليوم السابع.

يميل الأطفال إلى علاج نزلات البرد بشكل أسرع بكثير من البالغين، عادةً في أقل من أسبوع، فيما قد يعاني بعض البالغين من نزلات البرد لمدة تصل إلى أسبوعين تقريباً وربما أكثر.

أعراض نزلة البرد الصيفية

تتشابه أعراض نزلات البرد في الفصل الحار مع أعراض نزلات البرد الشتوية، ولعل أبرز هذه الأعراض:

عطس وسعال؛

سيلان الأنف والتهاب الحلق؛

حمى وتعب وآلام في الجسم؛

ضغط في الصدر؛

عيون دامعة

- خذي قسطاً من الراحة

يمكن أن يضعفك البرد والسعال ويرهقانك من خلال الإضرار بجهاز المناعة لديك. لمحاربة الالتهابات الفيروسية وتقوية مناعتك، يجب أن تحصلي على قسطٍ كافٍ من الراحة والنوم.

لا ترهقي نفسك بالقيام بالأنشطة أو تمارين قاسية. هذا يمكن أن يضع مناعتك تحت الاختبار ويزيد حالتك سوءاً.

- حافظي على رطوبتك

تأكدي من الحفاظ على رطوبتك عن طريق استهلاك الكثير من الماء أو المشروبات المعززة للطاقة.

جرّبي عصير البرتقال الغني بفيتامين سي C، ويمكن أن يساعد جهاز المناعة لديك على البقاء قوية، وتجنّبي السوائل المسببة للجفاف مثل الشاي والقهوة.

يمكن أن يساعد الحفاظ على رطوبتك في ترطيب المخاط وتسهيل تصريفه.

- زيادة تناول فيتامين سي

فيتامين سي C يقوّي جهاز المناعة ويساعده على محاربة البكتيريا والجراثيم، مما يساهم في حماية جهازك المناعي. يجب أن يتم تناول مكملات الفيتامينات والمعادن الأساسية على أساس منتظم.

أضيفي الحديد والزنك إلى نظامك الغذائي لمحاربة الأمراض والحفاظ على صحتك.

- جرّبي الأعشاب والتوابل

يمكن أن تساعد الأعشاب والتوابل الغنية بمضادات الأكسدة مثل الثوم والليمون والزنجبيل والكركم وفلفل القرفة وجذر عرق السوس والبيلسان، في زيادة المناعة. كما تساعد في تخفيف التهاب الحلق وتخفيف احتقان الجسم، وتجعلك تشعرين بتحسن بشكل عام. يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي اليومي أو صنع مشروب دافئ منها، لمساعدتك على الشفاء بشكل أسرع.

- استعملي مرطبات الهواء

يمكن أن تحافظ أجهزة ترطيب الهواء على رطوبة ممر الأنف وترطيبه، مما يمنعه من الجفاف والتعرّض للجفاف والخدوش، خاصة بعد الزكام. للتخلص من البرد أو السعال. يمكنك أيضاً الحفاظ على دفء جسمكِ عن طريق الاستحمام بماء دافئ.



كيف يمكنك منع نزلات البرد الصيفية؟

لا توجد وسيلة لمنع نفسك تماماً من الإصابة بالزكام، سواء في الصيف أو الشتاء. ولكن هناك طرقاً يمكنك من خلالها تقليل فرص الإصابة، ومنها:

الاعتناء بجهازك المناعي. والتأكد من غسل يديك على الدوام، خاصة في دورات المياه وفي الأماكن العامة والمناطق التي يمكن أن تنتشر فيها مسببات الأمراض.