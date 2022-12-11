العراق: الاتصالات تعلن رفع الحظر عن تطبيق تيليغرام

وكالات / سما /

أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، أنها سترفع الحظر عن تطبيق تيليغرام ابتداء من يوم الأحد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها" تسترعي انتباه المواطنين الأعزاء إلى أنها سترفع الحجب عن تطبيق التلكرام في العراق اعتباراً من يوم غد الأحد بناء على توجيهات دولة رئيس الوزراء وذلك لاستجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الأمنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين وإبداء استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق".

وأضافت، أنه" بهذا الصدد تؤكد مجدداً أنها لا تقف ضد حريات التعبير عن الرأي وإنما تشدد على أهمية التزام الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي باحترام قوانين البلد وأمنه وبيانات المستخدمين فيه".