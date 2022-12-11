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بسبب النزال المرتقب.. مارك زوكربيرغ يهاجم إيلون ماسك

الإثنين 14 أغسطس 2023 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب النزال المرتقب.. مارك زوكربيرغ يهاجم إيلون ماسك



وكالات / سما /

هاجم رئيس شبكة "ميتا"، مارك زوكربيرغ، مالك مجموعة "إكس" (تويتر سابقا)، إيلون ماسك، بسبب النزال المرتقب بينهما، والذي كثر الحديث بشأنه خلال الأيام الماضية.

ما تفاصيل النزال المرتقب؟

في يونيو الماضي، وافق زوكربيرغ وماسك على خوض نزال، عندما غرد مالك إكس بأنه "مستعد لخوض معركة في قفص".

رد عليه مالك فيسبوك وإنستغرام بالقول: "أرسل لي الموقع".

وجرى الحديث عن تحديد يوم 26 أغسطس كموعد محتمل لهذه المواجهة، لكن لم يتم حتى الآن إصدار أي إعلان رسمي.

زوكربيرغ يهاجم ماسك

قال زوكربيرغ يوم الأحد على منصة التواصل الاجتماعي "ثريدز":

أعتقد أنه يمكننا أن نتفق جميعا على أن إيلون ماسك ليس جادا.

لقد حان الوقت للمضي قدما.

لقد عرضت موعدا حقيقيا. واقترح دانا وايت (رئيس UFC) جعل هذه "المبارزة" شرعية وفرصة للأعمال الخيرية.

لم يؤكد إيلون الموعد، ثم قال إنه بحاجة لعملية جراحية، ويطلب الآن إجراء حصة تدريبية في الفناء الخلفي لمنزلي.

إذا كان إيلون جادا بشأن موعد حقيقي وحدث رسمي، فهو يعرف كيف يصل إلي.

خلاف ذلك، حان الوقت للمضي قدما.

سأركز على التنافس مع الأشخاص الذين يأخذون الرياضة على محمل الجد.

 
#مارك زوكربيرغ #ايلون ماسك

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