  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

أبل تستعد لمفاجأة منافسيها.. ماذا تحضر بـ"آيفون 15"؟

الإثنين 14 أغسطس 2023 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبل تستعد لمفاجأة منافسيها.. ماذا تحضر بـ"آيفون 15"؟



وكالات / سما /

تستعد "أبل" لتزويد الجيل المقبل من هاتفها الذكي آيفون بمعالج يتفوق بشدة على كل الهواتف المنافسة بفضل الاتفاق التفضيلي الذي وقعته مع شركة صناعة الرقائق الإلكترونية التايوانية "تايوان سيميكونداكتور مانيفاكتشورنج كوربورشن" (تي إس إم سي).

ويتيح الاتفاق للشركة الأميركية الحصول على أحدث وأسرع الرقائق التي تنتجها الشركة التايوانية قبل أي من منافسيها بعام كامل، وفق موقع "ذا إنفورميشن" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

المورد الوحيد

ما يعني أن الهاتف المقبل "آيفون 15" والمتوقع طرحه الشهر المقبل، يمكن أن يحتوي على شريحة أقوى من شرائح أي هواتف تنتجها الشركات المنافسة مثل سامسونغ أو غوغل أو هواوي.

كذلك يمكن أن ينطبق الأمر نفسه على أي كومبيوتر شخصي أو كومبيوتر لوحي جديد يمكن أن تطرحه "أبل" العام المقبل، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

ورغم أنه لم يتم الكشف عن شروط ولا تفاصيل اتفاق "أبل" و"تي إس إم سي"، فإنه يجعل الشركة التايوانية المورد الوحيد للرقائق لشركة "أبل".

كما أنه بسبب طلبيات "أبل" المسبقة والضخمة والحصرية التي تقدمها للشركة التايوانية، فإنها تتحمل فاتورة ظهور أي عيوب في الرقائق الجديدة التي تكون "أبل" أول شركة تستخدمها.

بعد سنوات نحو الأداء المميز

تأتي هذه الأنباء بعد سنوات من قطع "أبل" خطوات واسعة نحو الأداء المميز لمنتجاتها، باستخدام المعالج "إم1" الموفر للطاقة في عام 2020، وهو ما ساعدها في الاستغناء عن التعامل مع شركة صناعة الرقائق الأميركية "إنتل" في هذا القطاع الأساسي.

كذلك سمح تحول "أبل" من استخدام رقائق إنتل في أجهزة الكومبيوتر ماك إلى استخدام الرقائق التي تطورها داخلياً بالاستفادة من أساس تقني مشترك في أجهزتها، سواء هواتف آيفون أو الكومبيوتر اللوحي آيباد أو الكومبيوتر الشخصي ماك، مع أداء أسرع لهذه الأجهزة التي تستخدم تطبيقات معقدة.

#أبل #آيفون 15

الأكثر قراءة اليوم

مجدلاني يحدد موعد صرف مخصصات الشؤون

حادثة جديدة عند الحدود الشمالية بطلها عنصر من حزب الله

صحيفة عبرية: لهذه الأسباب يخشى الفلسطينيون اتفاق التطبيع بين السعودية و"إسرائيل"

عائلة "جندية" بغزة تُصدر بيانًا حول اعتداء ابنها على شابين وإهانتهما

هآرتس: جريمة قتل "معطان" ليست سوى الحلقة الأحدث في سلسلة من الحوادث انتهت دون توجيه اتهامات

اجتماع أردني إماراتي إسرائيلي للدفع بتنفيذ "إعلان النوايا"

مصرع شاب سقط في بئر ورجل إنقاذ حاول تخليصه ببلدة دير الأسد

الأخبار الرئيسية

سفير

الاعلام العبري : إسرائيل تجد صعوبة بفهم خطوة تعيين سفير سعودي لدى فلسطين

image_processing20221211-291924-b4nkrr

"سمسرة مرخّصة".. "الشعبية" تنتقد بشدة خطوة ترخيص "شركات المشغل" بغزة

image_processing20230814-35416-pxkxwy

"الشاباك" يزعم اعتقال خلية من "حماس" خططت لخطف جندي إسرائيلي وتنفيذ عمليات

20230814091517

لهذا السبب .. نتنياهو على وشك الصدام مع قادة الجيش

20221108044221

اجتماع أردني إماراتي إسرائيلي للدفع بتنفيذ "إعلان النوايا"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية