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الاحتلال يستولي على مركبة مواطن من ذوي الإعاقة شمال القدس

الإثنين 14 أغسطس 2023 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

استولت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الإثنين، على مركبة مواطن من ذوي الإعاقة أثناء مروره على حاجز جبع العسكري، شمال القدس المحتلة.

وقال صاحب المركبة شادي دراغمة (32 عاما) من مخيم قلنديا، إن جنود الاحتلال أوقفوه عند الحاجز العسكري أثناء عودته من مدينة أريحا، وأجبروه على الترجل منها رغم أنه مقعد.

وأضاف أن قوات الاحتلال احتجزته لعدة ساعات، وتعاملت معه بطريقة همجية، ودققت في هويته الشخصية، قبل أن تستولي على مركبته المصممة لذوي الإعاقة.

يذكر أن دراغمة أسير سابق، أمضى في سجون الاحتلال عامين، وأفرج عنه عام 2016.

#القدس #الاحتلال #ذوي الإعاقة

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