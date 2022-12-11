فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الإثنين.
* "هآرتس":
- قيادة الجيش الإسرائيلي ليست مستعدة لإخفاء حدة الأزمة عن الجمهور
- بعد تحييدها في عهد ترمب.. السياسة السلبية تجاه إسرائيل عادت في عهد بايدن
- إسرائيل لن تسمح بفتح قنصلية سعودية في القدس
* "يديعوت أحرنوت":
- الكشف عن تحديات حرجة تواجه الجيش وخطط دراماتيكية للتصدي
- لبيد: اتفاق واشنطن مع الرياض سيؤدي إلى سباق تسلح نووي
- نتنياهو غير مرحب به في الجولان
- نساء الدروز يمتنعن عن إرسال أبنائهن إلى الخدمة العسكرية
- بمشاركة درعي!.. مكتب نتنياهو يصدر بيانا حول المداولات بشأن كفاءة الجيش
- حادثة جديدة عند الحدود الشمالية بطلها عنصر من حزب الله
- لابيد يشن هجوماً حاداً على نتنياهو
* "معاريف":
- قمة سياسية ثلاثية تُعقد اليوم في مصر
- جريمة قتل "معطان" ليست سوى الحلقة الأحدث في سلسلة من الحوادث انتهت دون توجيه إتهامات
- اجتماع أردني إماراتي إسرائيلي للدفع بتنفيذ "إعلان النوايا"