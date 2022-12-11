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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الإثنين 14 أغسطس 2023 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الإثنين.

* "هآرتس":

- قيادة الجيش الإسرائيلي ليست مستعدة لإخفاء حدة الأزمة عن الجمهور

- بعد تحييدها في عهد ترمب.. السياسة السلبية تجاه إسرائيل عادت في عهد بايدن

- إسرائيل لن تسمح بفتح قنصلية سعودية في القدس

* "يديعوت أحرنوت":

- الكشف عن تحديات حرجة تواجه الجيش وخطط دراماتيكية للتصدي

- لبيد: اتفاق واشنطن مع الرياض سيؤدي إلى سباق تسلح نووي

- نتنياهو غير مرحب به في الجولان

- نساء الدروز يمتنعن عن إرسال أبنائهن إلى الخدمة العسكرية

- بمشاركة درعي!.. مكتب نتنياهو يصدر بيانا حول المداولات بشأن كفاءة الجيش

- حادثة جديدة عند الحدود الشمالية بطلها عنصر من حزب الله

- لابيد يشن هجوماً حاداً على نتنياهو

* "معاريف":

- قمة سياسية ثلاثية تُعقد اليوم في مصر

- جريمة قتل "معطان" ليست سوى الحلقة الأحدث في سلسلة من الحوادث انتهت دون توجيه إتهامات

- اجتماع أردني إماراتي إسرائيلي للدفع بتنفيذ "إعلان النوايا"

#الصحف الإسرائيلية

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